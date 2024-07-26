26 Июля 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Многодетные в России оказались наиболее закредитованными

Многодетные семьи в России все чаще берут кредиты, тогда как закредитованность семей с одним или двумя детьми снижается, к такому выводу пришли эксперты из Института социальной политики ВШЭ, на их исследование ссылается РБК. Сейчас доля многодетных семей с кредитами составляет 67% (+8% к 2022 году).

Исследование также показало, что у домохозяйств с детьми сравнительно меньше возможностей копить деньги и им часто приходится отказывать себе в отпуске или лечении — впрочем, это не помешало этой категории заявить об улучшении благосостояния по итогам 2023 года.

Глава комитета Госдумы по делам семьи, материнства и детства Нина Останина считает, что рост закредитованности среди многодетных свидетельствует о том, что они "просто не справляются с нагрузкой".

"А очень многие региональные власти их еще и фактически гнобят, вопреки указаниям и решениям президента. Вот и приходится идти в кредитные учреждения с протянутой рукой. А то и к самым настоящим ростовщикам. Ученые сообщают: "Исследование также показало, что у домохозяйств с детьми сравнительно меньше возможностей копить деньги и им часто приходится отказывать себе в отпуске или лечении". Напоминаю, все это происходит в Год семьи. Убеждена, что ситуацию следует изменить. Для этого нужно принять срочные и жесткие решения на федеральном уровне. Все сделаю для того, чтобы это произошло", – говорит Останина.

Интересно, что выводы ученых не совсем совпадают с мнением Останиной. Они обращают внимание на то, что ухудшения платежной дисциплины среди семей с детьми не происходит, в 2023 году трудности с обслуживанием потребительского кредита были только у 2,1% заемщиков (это меньше, чем в 2022 году). Рост числа многодетных семей, имеющих кредиты, может быть обусловлен программами льготного ипотечного кредитования, сделавшими такие кредиты более доступными и привлекательными, считает научный сотрудник Института социологии РАН Юлия Островская. Также она указывает на выплаты многодетным, которые также можно использовать для погашения кредита.

Впрочем, авторы исследования отмечают, что у многодетных домохозяйств все же самые низкие сберегательные возможности – только 26% из них в 2023 году располагали сбережениями.

Напомним, сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что коэффициент рождаемости в России находится "на страшно низком уровне" – 1,4, это "катастрофически для будущего нации". По словам Пескова, стране нужны герои в полном смысле этого слова, и многодетная мать – тоже герой.

Теги: многодетные семьи, кредитование, льготная ипотека


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