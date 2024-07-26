Пропажу моста в Рязанской области квалифицировали как кражу в особо крупном размере

Полиция после исчезновения недействующего железнодорожного моста в Рязанской области возбудила дело о краже в особо крупном размере. Об этом сообщило УМВД по региону в Telegram-канале.

По данным ведомства, 14 июля поступило сообщение от жителя города Скопина о пропаже металлической конструкции недействующего железнодорожного моста в Скопинском районе. Проводится расследование.

Telegram-канал Baza писал, что местные жители сдали 60-тонный мост на металлолом. Якобы части конструкции уже найдены в пунктах металлоприема в Рязани.

Правозащитница Светлана Коновалова обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой найти тех, кто спилил мост.