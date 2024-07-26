26 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Фото: Накануне.RU

На Урале судят наркодилера, пытавшегося сбыть 10,5 млн смертельных доз

Сотрудники следственного подразделения отдела полиции Североуральска направили в суд уголовное дело 46-летнего ранее судимого местного жителя. Его обвиняют в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, общий вес изъятого сыщиками криминального "товара" составляет 5 230 808 грамм. Выйти на след и задержать матерого наркодилера полицейским удалось в ходе спецоперации при реализации оперативной информации.

"Сначала в сети оперуполномоченных угодила наркозависимая 38-летняя женщина, которая приобрела у сбытчика для личного потребления несколько так называемых "фитюль". Остальное было делом техники. При обыске в квартире оптовика стражи правопорядка в различных тайниках обнаружили и изъяли более 100 пакетов с опасным веществом, это порядка 10,5 миллионов доз. Отрава хранилась в диване и в коробках из-под обуви в шкафу", - сообщил полковник Горелых.

По его данным, фигурант дела ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, а также за причастность к кражам и грабежам.

"Крайний раз наказание отбывал в колонии №23 поселка Сосьва, откуда освободился 18 марта 2022 года. Как правило, суды наказывают подобных дельцов лишением свободы на срок до 20 лет", - отметил Валерий Горелых.

По его сведениям, в отношении жителя Североуральска полиция возбудила уголовное дело о незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере. Об итогах судебного разбирательства пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области пообещала проинформировать общественность и СМИ дополнительно.

Теги: наркотики, дилер, полиция, суд


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