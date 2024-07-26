В Венгрии спрогнозировали дефицит нефти к сентябрю из-за остановки транзита Киевом

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что если вопрос с транзитом российской нефти через Украину не удастся решить до сентября, Венгрия столкнется с угрозой дефицита топлива.

Гуйяш назвал действия Киева шантажом Венгрии и Словакии, которые "последовательно выступают за прекращение огня и начало мирных переговоров".

"Мы обратились в Еврокомиссию, чтобы она выполнила роль посредника в договоренностях. Если это не будет иметь результата, надо будет думать о других шагах", —приводит слова Гуйяша РИА Новости.

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини пригрозил Украине ответными мерами, если не будет решен вопрос с транзитом российской нефти. Также стало известно, что Венгрия, которая также пострадала от прекращения транзита, не одобрит выделение 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира в качестве компенсации странам ЕС за поставки оружия Украине, пока Киев не решит вопрос.