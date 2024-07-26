Киев готов к переговорам с Москвой, но Россия к ним не готова – Подоляк

Киев готов к переговорам с Москвой на справедливых условиях, но Россия к ним не готова, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Мы готовы к переговорному процессу на справедливых условиях. На тех условиях, которые действительно приведут к устойчивому, справедливому миру. К ним не готова Россия", - заявил Подоляк в эфире "24 телеканала".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с Россией, даже если ее буде возглавлять Владимир Путин. Также о готовности к переговорам заявлял во время визита в Китай министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.