Глава Западно-Уральского управления Ростехнадзора скончался возле бара в Екатеринбурге

Скоропостижно скончался бывший министр природных ресурсов и Пермского края, руководитель Западно-Уральского управления Ростехнадзора Константин Черемушкин.

По некоторым данным, минувшей ночью он вместе с компанией отдыхал в баре в Екатеринбурге, внезапно чиновнику стало плохо, он вышел на улицу и умер на скамейке.

Черемушкин был министром в Прикамье при губернатора Викторе Басаргине, после ухода оттуда стал руководителем указанного управления Ростехнадзора. В ведомстве, где с 2017 года работал чиновник, отметили, что он внес существенный вклад в повышение уровня промышленной безопасности предприятий регионов.

