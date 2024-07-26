Суд готов вынести приговор троим подросткам, обвиняемым в изнасиловании детей в спецшколе Екатеринбурга

Чкаловский районный суд Екатеринбурга готов вынести приговор трем несовершеннолетним воспитанникам спецшколы №124, которых обвиняют в сексуальном насилии над двумя потерпевшими-воспитанниками. Как сообщила Накануне.RU сторона защиты потерпевших, приговор огласят уже в следующий вторник - 30 июля.

Напомним, что "наказание" в виде изнасилования, по словам пострадавших, ввел один из педагогов. Однако на данный момент, по какой-то причине никто из учителей до сих пор не привлечен к уголовной ответственности. Вместо них в качестве обвиняемых предстали три подростка, которые, по версии следствия, и совершали насилие.

После того, как о "наказаниях" в спецшколе стало известно общественности, тогда еще директор Наталья Поддубная собрала детей на разговор, а после упрекнула мальчика, над которым якобы и было совершено противоправное действие, в том, что он должен был откусить половой орган насильника. Затем, по словам адвоката пострадавших, она досрочно выпустила из учреждения одного из подростков, которого обвинили в изнасиловании более младших воспитанников. Почти сразу после этого Поддубная уволилась, устроившись учителем в местную "золотую" школу.

В прошлом месяце она получила 11 месяцев исправительных работ с удержанием из зарплаты 10%, а также запрет на 2 года на занятие руководящих должностей в образовательных учреждениях.

Стоит отметить, что не так давно из оскандалившейся спецшколы сбежал очередной подросток. А позднее стало известно, что изнасилования воспитанников в учреждении могли начаться еще несколько лет назад.