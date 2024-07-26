"Крабовый король" Олег Кан оставил долги на 336 млрд рублей

Судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания более 336 млрд рублей долга с предпринимателя Олега Кана, объявленного в розыск.

"Предмет исполнения, сумма непогашенной задолженности: взыскание ущерба в порядке регресса по результатам рассмотрения гражданского дела по иску прокурора 336 886 514 057 рублей 84 копеек", - говорится в базе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Кан обвиняется по четырем статьям: уклонение от уплаты таможенных платежей, контрабанда, уклонение от уплаты налогов и организация преступного сообщества.

В феврале 2020 года дальневосточный бизнемен был заочно арестован Хабаровским краевым судом. Кан объявлен в международный розыск. Его компании - "Монерон" и "Курильский Универсальный Комплекс" - подозреваются в занижении стоимости крабов при экспорте в 2014–2019 гг. Товар декларировался для поставок по одной таможенной стоимости, а фактически поставлялся по значительно большей цене. Общая масса поставок превысила 3 тыс. тонн, их стоимость составила 2,6 млрд рублей.

В апреле 2024 года суд в Приморье заочно приговорил рыбопромышленника к 17 годам колонии строгого режима по обвинению в организации убийства бизнесмена во Владивостоке в 2010 году.

Ранее Генпрокуратура назвала инсценировкой информацию о смерти "крабового короля". О том, что Кан умер, заявили его адвокаты, в связи с этим попросив закрыть дело в отношении бизнесмена.