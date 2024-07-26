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Фото: Накануне.RU

Суд отказал в УДО заказчику убийства ирбитского депутата Барыбина

Краснотурьинский городской суд с участием представителя Ивдельской прокуратуры отказал Александру Стерхову в УДО. Напомним, что в колонии он сидит за заказ убийства депутата гордумы Ирбита Александра Барыбина.

Напомним, в марте 2013 года Свердловский областной суд признал Александра Стерхова виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 33, п. «з», ч. 1 ст. 105 УК РФ (организация убийства по найму). Его отправили в исправительную колонию строгого режима на 13 лет с ограничением свободы на 1,5 года. Также в пользу потерпевшей со Стерхова взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тыс. рублей.

Установлено, что осужденный в декабре 2010 года решил убить депутата, руководствуясь личной неприязнью. Исполнителю убийства он пообещал заплатить 50 тыс. рублей, после чего изучил график работы Барыбина, его распорядок дня, место жительства и разработал план убийства путем взрыва осколочной гранаты.

В феврале 2011 года исполнитель установил растяжку в гранатой с запалом на калитке ворот дома потерпевшего. Когда Барыбин открыл утром калитку, выходя из дома, заряд сработал. Осколки нанесли депутату множественные ранения, от которых тот через два дня скончался в местной больнице.

В марте 2012 года Стерхов был заочно приговорен к 13,5 года лишения свободы, но уже 15 июля его удалось задержать в Египте. На момент рассмотрения судом ходатайства неотбытая Стерховым часть назначенного судом срока наказания составила 11 месяцев 21 день.

"Сотрудник прокуратуры в судебном заседании возражал против удовлетворения ходатайства осужденного Александра Стерхова, указав на его нестабильное поведение в период отбывания наказания, наличие дисциплинарных взысканий за допущенные в колонии нарушения, на непринятие мер к возмещению морального вреда потерпевшей", - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Суд отказал Александру Стерхову в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении. Судебный акт не вступил в законную силу. Осужденный продолжит отбывать наказание в пенитенциарном учреждении.

Теги: Барыбин, Ирбит, УДО, убийство, заказчик


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