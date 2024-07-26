Средняя цена премиум-машины с пробегом составила 7,4 миллиона рублей
Средняя стоимость подержанного премиум-авто за последний квартал составила 7,45 млн руб., посчитали аналитики сервиса "Авито Авто".
Эксперты проанализировали результаты продаж в России автомобилей премиум-класса с пробегом возрастом до трех лет.
Лидером по приросту продаж стал китайский Zeekr 001: год к году его продажи выросли в 3,3 раза. За квартал наиболее существенно увеличились продажи Mercedes-Benz G-класс AMG – на 22,8%.
Топ-10 моделей авто с пробегом возрастом до трех лет по объему продаж в премиум-сегменте:
1. Voyah Free (4,83%)
2. BMW X5 (4,8%)
3. Zeekr 001 (4,29%)
4. BMW 5 серия (3,78%)
5. BMW X6 (3,39%)
6. BMW X7 (3,25%)
7. Mercedes-Benz E-класс (2,98%)
8. Lexus RX (2,9%)
9. BMW 3 серия (2,27%)
10. Mercedes-Benz G-класс AMG (2,1%)