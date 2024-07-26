Средняя цена премиум-машины с пробегом составила 7,4 миллиона рублей

Средняя стоимость подержанного премиум-авто за последний квартал составила 7,45 млн руб., посчитали аналитики сервиса "Авито Авто".

Эксперты проанализировали результаты продаж в России автомобилей премиум-класса с пробегом возрастом до трех лет.

Лидером по приросту продаж стал китайский Zeekr 001: год к году его продажи выросли в 3,3 раза. За квартал наиболее существенно увеличились продажи Mercedes-Benz G-класс AMG – на 22,8%.

Топ-10 моделей авто с пробегом возрастом до трех лет по объему продаж в премиум-сегменте:

1. Voyah Free (4,83%)

2. BMW X5 (4,8%)

3. Zeekr 001 (4,29%)

4. BMW 5 серия (3,78%)

5. BMW X6 (3,39%)

6. BMW X7 (3,25%)

7. Mercedes-Benz E-класс (2,98%)

8. Lexus RX (2,9%)

9. BMW 3 серия (2,27%)

10. Mercedes-Benz G-класс AMG (2,1%)