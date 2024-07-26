Новосибирский Академпарк увеличивает площадь объектов для резидентов почти в два раза

При содействии Правительства Новосибирской области площадь производственных и офисных объектов Академпарка увеличится до 200 тысяч кв. м, что обеспечит создание несколько тысяч новых рабочих мест. Тема развития Академпарка обсуждалась в ходе рабочего визита в Новосибирскую область Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев 26 июля провел рабочую встречу с генеральным директором АО «Академпарк» Дмитрием Верховодом. Обсуждались планы развития инфраструктуры технопарка на период до 2028 года, которые реализуются в рамках постановления Правительства РФ от 19.10.2020 №1704.

В ближайшие годы Академпарк при содействии Правительства региона планирует расширить площади объектов в 1,8 раза, построив новые здания для резидентов площадью более 100 тысяч кв. м. Эта работа отвечает целям и задачам национального проекта «Наука и университеты». Суммарная стоимость проектов более 7 млрд рублей. Новые инфраструктурные объекты размесятся на трех производственных площадках – «Трапеция» на ул. Инженерной, прилегающей к технопарку, «Кампус Академпарка» в поселке Ложок и площадка на ул. Будкера. Так, на площадке «Трапеция» появится комплекс из 5 зданий, уже ведутся подготовительные работы. Задачи по дальнейшему развитию Академпарка поставлены Губернатором Андреем Травниковым.



Вадим Васильев прокомментировал, что основная цель проекта «Развитие инфраструктуры технопарка» – масштабирование деятельности компаний-резидентов. «Проекты расширения производственной и технологической инфраструктуры включает в себя открытие новых специализированных помещений для размещения опытных производств, лабораторий, офисов высокотехнологичных компаний по кластерным направлениям Академпарка. Благодаря вводу новых объектов Академпарк расширит спектр услуг для инновационных бизнесов по кооперации с научными организациями СО РАН, будет активнее оказывать помощь в привлечении инвестиций, выстраивании партнерских отношений с крупными российскими и зарубежными корпорациями. Ожидается увеличение объемов производства и экспорта высокотехнологичной продукции, появление новых источников налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Губернатор Андрей Травников уже отмечал, что вклад научной сферы в регионе в ВРП увеличился на 40%, будем стремиться наращивать обороты», – отметил министр науки и инновационной политики региона.

Как сообщили в пресс-службе Правительства региона, поддержка новых инфраструктурных проектов реализуется в рамках утвержденной Правительством региона государственной программы «Научно-технологическое развитие Новосибирской области». В число механизмов поддержки технопарков входит региональные бюджетные инвестиции на развитие инфраструктуры и субсидии из областного бюджета на возмещение управляющим компаниям технопарков затрат, связанных с предоставлением услуг субъектам инновационной деятельности. На эти цели из бюджета региона ежегодно направляется более 50 млн рублей. В целом, для стимулирования инновационной деятельности в регионе действует механизм субсидирования трансфера технологий, на эти цели в бюджете заложено 170 млн рублей. Подробнее с информацией о мерах господдержки и о развитии Академпарка можно ознакомиться на сайте министерства науки и инновационной политики Новосибирской области.