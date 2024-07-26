Часть ж/д сети Франции парализована в день открытия Олимпиады

За несколько часов до открытия Олимпиады в Париже работа железнодорожной компании SNCF оказалась парализована в результате "массированной атаки".

Скоростные поезда, отправляющиеся с вокзала Монпарнас на юг Франции, несколько часов не могли уехать из-за "акта вандализма" на одной из платформ, сообщил перевозчик. В компании не уточнили, что именно произошло. По данным СМИ, речь идет о возгорании на путевой инфраструктуре. Но также в SNCF сообщили о нескольких "одновременных злонамеренных действиях" минувшей ночью.