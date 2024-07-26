В ГАИ определились, где в Екатеринбурге стоит ограничить движение электросамокатов

В Екатеринбурге могут ввести новые ограничения для электросамокатов. В ГАИ определились, где пешеходы чувствуют себя в наименьшей безопасности, а самокатчикам стоит значительно снижать скорость или вовсе спешиваться.

Как рассказал в эфире "ОТВ" врио начальника ГАИ по Свердловской области Дмитрий Кузнецов, в список вошли улицы с высоким трафиком, а также находящиеся рядом с образовательными учреждениями.

"По тротуару стало небезопасно ходить. На сегодняшнем совещании, которое мы провели с представителями кикшерингов, определены требования, которые сейчас прорабатываются. В том числе по парковке средств индивидуальной мобильности, по ограничениям движения на определенных улицах. Администрации Екатеринбурга перечень таких улиц направлен, где высокая интенсивность движения пешеходов, где образовательное учреждение. Этот список пополняется по нашим предложениям. Ряд других мероприятий также прорабатывается", - отметил Кузнецов.

Всего с начала 2024 года в регионе зарегистрировано 91 ДТП с участием кикшеринговых самокатов. В Екатеринбурге 19 происшествий были связаны с наездом на детей.