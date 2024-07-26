26 Июля 2024
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Фото: Накануне.ru

Артистам из Тобольска рукоплескала Астана

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о том, что спектакль Тобольского драматического театра "Медведь" прошел в Астане с аншлагом. Зрители тепло встретили постановку, которая рассказывает о времени, проведенном в ссылке семьей императора Николая II в Тобольске.

Историю Романовых знают все, написал Моор в соцсетях. Они разыгрывают в домашнем театре пьесу-шутку "Медведь" Антона Чехова. У нее счастливый конец, при этом зрители знают, что произойдет в дальнейшем с самими "актерами". "Медведь" – постановка про понятные каждому человеку ценности: семья, любовь, преданность.

"Вдвойне приятно, что спектакль казахстанские зрители смогли посмотреть на сцене Государственного академического русского театра имени Максима Горького. Договорились с коллегами организовать гастроли театра из Астаны в Тюменскую область", - пишет Моор.

Отметим, сейчас Моор работает в Астане. Среди обширной программы – встреча с послом России в Казахстане Алексеем Бородавкиным. Губернатор проинформировал главу российского диппредставительства о работе регионального правительства по выстраиванию партнерских отношений с Казахстаном. Он сообщил, что, например, товарооборот между Тюменской областью и Казахстаном за 2023 г. увеличился почти в полтора раза.

Теги: Тобольск, театр, спектакль, Астана


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