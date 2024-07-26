СМИ: Трамп может разработать программу ленд-лиза для Украины

Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп в случае победы на выборах может разработать программу ленд-лиза для Украины в размере 500 миллиардов долларов. Об этом говорится в статье экс-госсекретаря США Майка Помпео и исполнительного директора лоббистской компании BGR Group Дэвида Урбана для газеты Wall Street Journal.

По их мнению, "успешный план" по Украине может предполагать введение "реальных санкций", усиление американского ВПК, возрождение Организации Североатлантического договора и создание программы ленд-лиза, сообщает РИА Новости.

"Вместо того чтобы обременять американских налогоплательщиков новыми счетами, позвольте Украине взять в долг столько, сколько ей нужно, чтобы купить американское оружие для победы над Россией", - говорится в материале.

Трамп неоднократно заявлял, что может урегулировать конфликт на Украине за один день, но остается неясным, как он будет добиваться мира. В МИД РФ отмечали, что России ничего не известно о "мирном плане" бывшего президента США.

Как сообщалось, ключевые советники Дональда Трампа по внешней политике подготовили для потенциального президента США план урегулирования российско-украинского конфликта. В Кремле отметили, что данные инициативы должны учитывать ситуацию на поле боя.