26 Июля 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Первые партии рыбной продукции из Ирана поступили в астраханский хаб

В одном из терминалов Астраханского транспортно-логистического хаба, расположенного в районе станции Кутум в Советском районе областного центра, прошла процедура приёмки 54 тонн рыбных консервов.

Продукцию доставили из Ирана по железной дороге в двух специальных вагонах с холодильным оборудованием. После прохождения таможенных процедур и ветеринарного контроля ящики с консервированным тунцом поступили на склад временного хранения консервируемой и рыбной продукции.

Вскоре иранские консервы поступят на прилавки магазинов в российских городах, сообщили в министерстве внешних связей Астраханской области.

«В ближайшее время мы ожидаем прибытие партии креветок из Ирана и Дубая», — сообщил директор логистического отдела Фаик Ахмедбеков.

В 2023 году через Астраханский логистический хаб, который является одним из участков транспортного коридора «Север — Юг», осуществлена перевалка около 100 тысяч тонн грузов из Азербайджана, Ирана, Узбекистана, Индии, Пакистана и Турции.

(2024)|Фото: Астраханский транспортно-логистический хаб

«Мы заключили на текущий год контракты на поставку продукции с рядом зарубежных партнёров, в том числе с Ираном, — отметил управляющий директор компании Джаваншир Мамедов. — Благодаря поддержке губернатора Игоря Бабушкина, Правительства Астраханской области готовы уже сейчас принимать на экспорт и импорт железнодорожным и автомобильным транспортом свыше 1 млн тонн грузов в год, а через пять лет, после полной модернизации, увеличить годовые объёмы до 15–20 млн тонн».

Теги: мтк север-юг, рыбная продукция из ирана, хаб, терминал


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