РЖД запускает продажу билетов с пересадкой внутри поезда

РЖД в тестовом режиме запускает продажи билетов с пересадкой внутри поезда. Сервис предложит купить такой билет на сайте переводчика, если на нужный поезд нет билетов со свободным местом от пункта выезда до пункта назначения. Система может предложить места в вагонах одного или разного класса обслуживания, говорится в сообщении перевозчика.

Обязательным условием является длительность стоянки поезда на станции не менее пяти минут — чтобы пассажир успел перейти на новое место.

"Например, если на полный маршрут в поезде №104 Москва – Адлер нет билетов, программа может предложить составной маршрут в том же поезде с пересадкой в Ростове-на-Дону: Москва – Ростов на месте 77 в купейном вагоне №3 и от Ростова до Адлера на месте 7 в вагоне СВ №8", - рассказали в РЖД.

При оформлении такой поездки пассажир получит несколько билетов — отдельных для каждого места. Каждый сегмент поездки требует отдельной регистрации у проводников.

Пока сервис будет доступен для южных поездов, которые сейчас переполнены: Москва – Кисловодск, Москва – Адлер, Москва – Анапа, Москва – Новороссийск.