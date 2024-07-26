Более 100 тонн мусора с берегов астраханских рек собрали и вывезли волонтеры в этом году

Более 100 тонн мусора с берегов астраханских рек собрали волонтеры в этом году. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Около трёх тысяч астраханских активистов ежегодно принимают участие во Всероссийской акции "Вода России". Волонтеры расчищают от мусора прибрежные зоны. В этом году они уже прошли по берегам 280 км, а в прошлом – 531 км.

"Сегодня юные экоактивисты Красноярского района очистили участок берега реки Маячная. На такие рейды ребята выходят каждую неделю. Радует, что молодое поколение бережно относится к природе родного края", - отметил глава региона.

При этом число иногородних гостей, которые отдыхают "дикарём", как и количество мусора после их отдыха на берегах водоемов региона, растет с каждым годом.

"В связи с этим мы прорабатываем вопрос введения платы за пользование природными ресурсами для туристов, прибывающих в Астраханскую область. Вводить экосбор или нет, мы должны решить вместе. Рассматриваем возможность вынести этот вопрос на всеобщее голосование с 6 по 8 сентября текущего года. Каждый астраханец может пройти опрос в специально созданном для этого телеграмм-боте @eco_question_bot и выразить свою позицию", - сообщил Игорь Бабушкин.