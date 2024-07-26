Задержан участник ДТП, в котором погиб сын губернатора Саратовской области

Полиция задержала водителя Lada Granta после ДТП в Саратове, в котором погибли два человека, в том числе, сын главы региона Романа Бусаргина.

"19-летний водитель автомобиля "Лада Гранта" задержан в рамках ст. 91 УПК РФ для дальнейшего избрания меры пресечения", - сообщило ГУ МВД по Саратовской области.

Ранее в отношении юноши возбудили уголовное дело.

ДТП произошло 22 июля. 19-летний водитель за рулем Lada Granta в Саратове не справился с управлением и въехал в припаркованный грузовик MAN. Пассажиры легковушки 19 и 17 лет скончались на месте. Сам водитель и еще один 19-летний пассажир были госпитализированы.

СМИ сообщали, что в аварии погиб несовершеннолетний сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина Иван. Также появлялась информация, что юноши интересовались стритрейсингом.