26 Июля 2024
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Фото: Накануне.RU

Автотранспортное предприятие в ЗАТО выплатит полмиллиона сотруднику, получившему III группу инвалидности

В ЗАТО г. Лесной АО "Автотранспортное предприятие" выплатит своему сотруднику компенсацию в размере 500 тыс. рублей за травму, приведшую к инвалидности. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что несчастный случай со слесарем по ремонту автомобилей произошел 16 ноября прошлого года. Сотруднику поставили диагноз - закрытый перелом тела и поперечных отростков С2 позвонка со смещением, ушибом спинного мозга, закрытый ЧМТ, ушиб головного мозга 2 степени. Установлена тяжелая степень повреждения здоровья.

В апреле 2024 года пострадавшему установили инвалидность III группы по причине трудового увечья и в связи с утратой профессиональной трудоспособности на 60%. В связи с этим прокуратура обратилась в суд для защиты трудовых прав работника.

Ведомство установило, что работодатель допустил нарушения законодательства, выразившиеся в недостатках в организации рабочих мест: отсутствовали переходные мостики или щиты, полностью перекрывающих неэксплуатируемые части осмотровой канавы, недостатки в создании и обеспечении функционирования системы управления охраной труда. Было также доказано отсутствие реализации базового процесса системы управления охраной труда – оценки профессиональных рисков, непринятие исчерпывающих мер по исключению или снижению уровня риска, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Кроме того, согласно акту о производственной травме, одной из причин несчастного случая стало внезапное ухудшение состояния здоровья пострадавшего (головокружение).

Городской суд Лесного удовлетворил требования прокуратуры и взыскал с АО "Автотранспортное предприятие" 500 тыс. рублей. Решение не вступило в законную силу.

Теги: ЗАТО, Лесной, инвалидность, компенсация


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