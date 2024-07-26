Песков: Коэффициент рождаемости в России – катастрофический для будущего нации

Коэффициент рождаемости в России находится на страшно низком уровне - 1,4, это катастрофически для будущего нации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа.

"Мы живем в самой большой стране мира. А нас каждый год становится меньше. А справиться с этим можно только увеличением среднего коэффициента рождаемости. Он у нас сейчас находится на страшно низком уровне - 1,4. Это сравнимо с европейскими странами, с Японией и так далее. Но это катастрофически для будущего нации", - цитирует Пескова ТАСС.

Население России к концу века сократится до 126 млн человек по среднему варианту прогноза. Такие данные содержит очередной прогноз отдела народонаселения ООН 2024 года пересмотра, который был опубликован накануне по всем странам.

Ранее отдел народонаселения ООН оценил текущую численность населения России в 145 миллионов человек. По прогнозу ведомства, в ближайшие годы население страны будет сокращаться на несколько сотен тысяч человек ежегодно. Затем убыль несколько замедлится, что связано с временным увеличением числа молодых женщин, вызванных ростом рождаемости в начале ХХI века. В результате рождаемость с начала 2030-х и до середины 2040-х немного подрастет - с нынешних 1,2 млн до 1,3-1,4 млн в год. Это замедлит убыль. При этом в данном варианте рождаемость больше не будет падать и сохранится на уровне 1,5 ребенка на женщину, а ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении будет постепенно и неуклонно расти до 85 лет. Миграционный прирост будет около 300 тыс. ежегодно. Но все это не спасет демографию: с 2050-х годов убыль населения снова увеличится. При рождаемости ниже уровня воспроизводства это неизбежно.