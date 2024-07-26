В Париже "взяли" 40-летнего уроженца Перми, "признавшегося в работе на ФСБ"

Стало известно, кем является россиянин, задержанный в Париже "после признания в работе на ФСБ". Der Spiegel и Le Monde, ссылаясь на источники и оказавшиеся в распоряжении изданий документы, сообщили, что речь идет о 40-летнем Кирилле Грязнове, который ранее участвовал в российских реалити-шоу и позиционировал себя как шеф-повар, прошедший обучение в парижской кулинарной школе Le Cordon Bleu.

Французские спецслужбы якобы следили за Грязновым с мая 2024 г. 8-го числа того месяца "элитный повар" должен был лететь рейсом Стамбул — Париж, однако его не пустили на борт из-за опьянения. В итоге он вернулся другим рейсом, вылетевшим из Болгарии. Будучи в Болгарии, напился еще сильнее и начал рассказывать случайным людям, что едет в Париж по секретному заданию российских спецслужб. По словам свидетелей, Грязнов угрожал, что во Франции "надолго запомнят эту Олимпиаду", не уточняя, что он имеет в виду. Там же он связался по телефону со своим "куратором" и заявил, что "завербовал молдаванина из Кишинева".

Грязнова арестовали 21 июля в его квартире на улице Сен-Дени в центре Парижа. Ему предъявили обвинение в "разведывательной деятельности" в интересах иностранного государства с целью "разжигания военных действий во Франции". Россиянину грозит до 30 лет лишения свободы. Он находится в следственном изоляторе.

Грязнов родился в 1984 г. в Перми, учился в Пермском государственном университете на юриста, потом переехал в Москву. В начале 2000-х пытался построить карьеру в финансовом секторе Люксембурга, среди его основных интересов были слияния и поглощения. Во Францию он переехал в 2010 г., где резко сменил карьеру на поварскую, пишет РБК.