Госуслуги и RuStore стали обязательными для предустановки на смартфоны в России

Правительство утвердило список российских приложений, обязательных для предустановки в 2025 году на смартфоны, планшеты, ПК, моноблоки и Smart TV.

Так, для смартфонов и планшетов перечнем предусмотрена предустановка 19 программ. В их числе поисковик, навигаторы, почтовая служба, программы для доступа к социальным сетям, голосовой помощник, мессенджер, платежный сервис "Мир", "Госуслуги", магазин приложений RuStore.

На компьютеры и моноблоки должен предустанавливаться браузер, офисное ПО и антивирус.

В отношении телевизоров с цифровым блоком управления для предустановки новым распоряжением закреплено 18 программ, включая различные видеосервисы, программы для доступа к интернету и социальным сетям.