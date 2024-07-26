Темпы мобилизации на Украине выросли

Темпы мобилизации на Украине выросли. "4,6 млн военнообязанных, призывников и резервистов обновили свои учетные данные. Значительно возросло количество мобилизованных по рекрутингу", - заявил официальный представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин.

Новый закон о мобилизации вступил в силу на Украине более двух месяцев назад, полторы недели назад закончился срок, в который все военнообязанные должны были обновить свои данные в военкоматах (ТЦК). "Мы имеем еще и всплеск проактивности колебавшихся людей, которые понимали, что рано или поздно, скорее всего, придется служить", - цитирует издание NV Лазуткина.

Представитель Минобороны заявил, что сейчас самый большой спрос на специалистов, которые умеют работать с беспилотниками и роботами, по тем же причинам войскам нужны IT-специалисты. "В последнее время увеличилось количество запросов на тыловые специальности, как повар или делопроизводитель. Традиционно много запросов на водителей, также требуются механики, стрелки и разведчики", - сообщил Лазуткин.