Серебряков сообщил, что встречался с куратором СБУ в Стамбуле

Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков сообщил, что совершил теракт по заданию сотрудника СБУ, с которым один раз встречался в Стамбуле.

Как следует из видео, опубликованного ФСБ, на связь с украинскими спецслужбами Серебряков вышел по собственной инициативе в феврале 2023 года. Затем он переписывался с куратором, который предложил ему ликвидировать российского офицера.

Серебряков по инструкциям собрал самодельную бомбу, компоненты для которой забрал в Рузском районе Подмосковья.

Задержанный признался, что в СБУ ему обещали украинское гражданство и от десяти до двадцати тысяч долларов.

Ранее Серебряков, задержанный в Турции, был доставлен в Россию. Его передали следователям СКР.

Предполагаемому исполнителю вменяется покушение на убийство двух и более человек, совершенное общеопасным способом организованной группой лиц или по предварительному сговору. Максимальное наказание по статье об убийстве предусматривает пожизненное лишение свободы. За незаконный оборот взрывных устройств ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Взрыв в Москве прогремел 24 июля в 6.30 утра, когда мужчина и женщина сели в свою машину Toyota Land Cruiser, припаркованную на улице Синявинской. В результате взрыва у 50-летнего мужчины оторвало обе ступни, он в тяжелом состоянии. У женщины, сидящей на пассажирском сиденье, рваные раны лица. Они оба госпитализированы.