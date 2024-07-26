Глава Тюменской области презентовал Нефтяной кластер в Казахстане

Губернатор Тюменской области Александр Моор подвел итоги первого дня работы в Астане. По его мнению, он выдался "очень насыщенным".

"Презентовали возможности Нефтегазового кластера ведущим казахстанским нефтегазовым компаниям", - написал Моор в своем telegram-канале.

Кластер объединяет более 150 участников – производителей оборудования, нефтесервисные компании, проектные институты из 20 с лишним регионов России.

"По ряду разработок мы составляем конкуренцию иностранным компаниям так называемой "большой четвёрки", в том числе на внешних рынках. У Нефтегазового кластера сложились продуктивные партнёрские отношения с компаниями из Узбекистана и Египта. Предложил представителям "КазМунайГаза" и QazaqGaz рассмотреть технологический и исследовательский потенциал межуниверситетского кампуса, который мы создаем в Тюмени в рамках нацпроекта "Наука и университеты"", - написал Моор.

Губернатор также встретился с послом России в Казахстане Алексеем Бородавкиным. Он проинформировал главу российского диппредставительства о работе регионального правительства по выстраиванию партнерских отношений с Казахстаном. Он сообщил, что, например, товарооборот между Тюменской областью и Казахстаном за 2023 г. увеличился почти в полтора раза.

"Мы понимаем, что, будучи соседями, должны развивать потенциал для сотрудничества. Наш визит – подтверждение серьезности намерений в выстраивании долгосрочных партнерских отношений между Тюменской областью и Казахстаном", – цитирует Моора информационный центр правительства области.