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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Осужденный за контрабанду кокаина через посольство РФ просится на СВО

Осужденный за организацию контрабанды кокаина в Россию через посольство в Аргентине Андрей Ковальчук попросил отправить его в зону СВО. Об этом сообщила член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачева в колонке для "МК".

По ее данным, Ковальчука этапировали во Владимирскую колонию № 6. Из-за конфликта с администрацией колонии ему запретили общаться по телефону даже с адвокатом. Связь с осужденным практически потеряна, отметила правозащитница.

Со ссылкой на слова других заключенных Меркачева сообщила, что у Ковальчука проблемы со здоровьем. Он сомневается, что доживет до окончания срока заключения, и ожидает либо удовлетворения кассационной жалобы, либо отправки на СВО.

При этом Ковальчук имеет второе гражданство Германии, поэтому заключение контракта с Минобороны практически невозможно. Также у заключенного мало шансов заключить контракт с ЧВК, резюмировал Меркачева.

В январе 2022 года суд приговор Ковальчук к 18 годам заключения и штрафу в 1,8 млн рублей. Его признали организатором схемы по перевозке 389 кг кокаина. Сам Ковальчук вину не признал и до последнего утверждал, что ввозил из Южной Америки элитные сорта кофе и полудрагоценные камни.

Сообщники Ковальчука получили от 13 до 17 лет лишения свободы и штрафы от 900 тысяч до 1,6 млн рублей. Они утверждали, что Ковальчук ввел их в заблуждение, они, якобы, ничего не знали о наркотиках.

Чемоданы, набитые кокаином, были обнаружены на территории российского посольства в Буэнос-Айресе в 2018 году. Выяснилось, что они несколько лет хранились в подсобном помещении школы посольства. Предположительно, двумя годами ранее – в 2016-м – Ковальчук дипломатической почтой переправил чемоданы в посольство.

Ковальчук при этом в ходе процесса заявлял, что к контрабанде причастен бывший посол России в Аргентине Виктор Корнелли и его заместитель (который, собственно, и сдал контрабандистов). Корнелли причастность к делу отрицал.

Теги: ковальчук, сво, кокаин


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