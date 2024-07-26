26 Июля 2024
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Фото: Накануне.RU

Екатеринбургский синоптик назвал 25 июля 2024 года самым холодным за последние 10 лет

Прошедшее 25 июля в Екатеринбурге стало самым холодным за последние 10 лет. Об этом рассказал уральский синоптик Алексей Пулин. По его данным, среднесуточная температура воздуха в +14,9 градусов оказалась на 4,4 ниже нормы, чего не было с 2014 года.

Сегодня же в Свердловской области погода также не будет радовать. Температура опустится до +10...+15 градусов. Получше ситуация на севере и северо-востоке региона - до +16...+18 градусов. Количество осадкой за сутки составит 40-50 мм на юге и до 5-10 мм на севере области. При этом севернее Серова дождя может вообще не быть. Для южных районов такое количество осадков близко к половине июльской нормы.

В ночное время на юго-востоке Свердловской области, вероятно, стоит ожидать грозу.

Весь день сегодня в Екатеринбурге будет пасмурно. Умеренный и сильный дождь, северный и северо-восточный ветер с порывами до 14 м/с. Днем ожидается температура +12...+14, ночью +10...+12.

В субботу погода будет аналогичной, днем воскресенья потеплеет всего на 1 градус, однако уже с понедельника придет реальное потепление. 29 июля ожидается +17 градусов, во вторник +21, в среду +22, а в четверг +23. Ночью весь этот период температура воздуха не будет сильно меняться и составит +12...+14 градусов.

Теги: Екатеринбург, синоптик, погода, дождь


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