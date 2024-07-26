26 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Фото: Накануне.RU

Спрос на системных администраторов в Свердловской области вырос на 25%

За год спрос на системных администраторов в Свердловской области увеличился на четверть. К такому выводу пришли эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Они проанализировали спрос на специалистов, занимающихся поддержкой компьютерного оборудования в компаниях. Согласно результатам исследования (есть в распоряжении Накануне.RU), за минувшие шесть месяцев 2024 года свердловские работодатели стали активнее открывать вакансии для системных администраторов: рост год к году составил 25%.

По данным экспертов, Свердловская область находится на пятом месте по числу таких вакансий после Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области и Краснодарского края. Больше всего в сисадминах нуждаются работодатели из отраслей "Информационные технологии, системная интеграция, интернет" (22% вакансий опубликовано этими компаниями), "Финансовый сектор" (10%), "Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование" и "Розничная торговля" (по 7%).

Ранее сообщалось, что число вакансий с релокацией на Среднем Урале за год выросло более чем на 50%.

Теги: сисадмины, вакансии, спрос, исследование


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