Магаданская облдума запретила убивать бездомных собак

Магаданская областная дума внесла поправки в закон, регулирующий обращение с бездомными животными.

Ранее в этом законе была указана возможность усыпления бродячих собак – вне зависимости от их агрессивности. Закон вступил в силу 15 июля, но его оспорил местный прокурор, а 18 июля Конституционный суд России постановил, что убийство неагрессивных бездомных животных незаконно. Действие магаданского закона было приостановлено.

Теперь в магаданской области неагрессивных и здоровых животных после стерилизации будут отпускать на улицу.