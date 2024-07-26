Обвиняемого в подрыве машины в Москве доставили из Турции в Россию

Обвиняемый в подрыве машины на севере Москвы Евгений Серебряков, задержанный в Турции, доставлен в Россию, сообщает пресс-служба ФСБ.

Подозреваемого передали следователям СК.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале, после подрыва автомобиля Серебрякова объявили в международный розыск. Турецкой стороне передали информацию о нем, его приметах и возможном местонахождении. В тот же день он был задержан сотрудниками МВД Турции в Бодруме.

Предполагаемому исполнителю вменяется покушение на убийство двух и более человек, совершенное общеопасным способом организованной группой лиц или по предварительному сговору. Максимальное наказание по статье об убийстве предусматривает пожизненное лишение свободы. За незаконный оборот взрывных устройств ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Взрыв в Москве прогремел 24 июля в 6.30 утра, когда мужчина и женщина сели в свою машину Toyota Land Cruiser, припаркованную на улице Синявинской. В результате взрыва у 50-летнего мужчины оторвало обе ступни, он в тяжелом состоянии. У женщины, сидящей на пассажирском сиденье, рваные раны лица. Они оба госпитализированы.