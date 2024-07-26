РПЦ отстранила митрополита Илариона от управления епархией после секс-скандала

Митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Григорий Алфеев) временно отстранен от управления епархией – таково решение Священного синода РПЦ от 25 июля. Ранее Иларион попал в скандал: его бывший помощник Георгий Сузуки обвинил иерарха в домогательствах.

Иларион также отстранен от должностей председателя в синодальной библейско-богословской комиссии и комиссии межсоборного присутствия по богословию и богословскому образованию, пишут "Ведомости".

Георгий Сузуки в июле этого года опубликовал фотографии, переписку и аудиозаписи разговоров с Иларионом. Тот, в свою очередь, в комментариях СМИ отрицал обвинения и грозил подать в суд. Он обвинил мать помощника в вымогательстве, а самого молодого человека – в воровстве ценных вещей. Сузуки не отрицал, что похитил из дома Илариона дорогие часы и 30 тыс. евро.

Иларион служил главой ОВЦС в 2009-2022 гг., был близок к главе РПЦ, до этого он с 2003 г. управлял Венгерской митрополией. В 2022 г. священный синод назначил священника главой Венгерской епархии во второй раз, Иларион связал это решение с "крутым поворотом" дороги.