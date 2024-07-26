На ямальском месторождении после взрыва погиб рабочий

В Пуровском районе Ямала на Восточно-Уренгойском месторождении произошел взрыв, погиб рабочий.

Сегодня около 3.00 в правоохранительные органы поступило сообщение о происшествии на месторождении Пуровского района, при котором погиб один рабочий и еще несколько человек получили травмы. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть граждан", сообщает ямальское окружное управление СКР.

Прокуратура Ямала начала проверку "по факту хлопка на Восточно-Уренгойском месторождении".

"По предварительным данным, 26 июля на месторождении произошел хлопок. Пострадавшим рабочим оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении окружного надзорного ведомства.