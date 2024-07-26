В Новосибирской области планируют реализацию проекта по расширению Чуйского тракта на территории региона

Вопросы по реализации проекта капитального ремонта автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт», предполагающего расширение дорожного полотна с двух до четырех полос движения, обсудили в ходе рабочей встречи Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и Губернатор Андрей Травников.

«В связи с тем, что Новосибирск – крупный транспортный узел, конечно, для нас важно дальнейшее развитие федеральных дорог, примыкающих к городу. В первую очередь «Чуйского тракта», – отметил глава региона Андрей Травников в беседе с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Тема была обозначена в ходе консультаций министерства транспорта Новосибирской области с Министерством транспорта России.

По информации ФКУ «Сибуправтодор», полученной с пунктов учёта интенсивности движения, в настоящее время движение на Чуйском тракте осуществляется в режиме перегрузки, при этом наибольшая интенсивность фиксируется на участке, проходящем по территории Новосибирской области, с пиковыми значениями в районе Новосибирского Академгородка и города Бердска до 78 тыс. автомобилей в сутки с ежегодным ростом трафика. В связи с этим требуется расширение автомобильной дороги с двух до четырех полос движения.

ФКУ «Сибуправтодор» получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза» на проектную документацию капитального ремонта первого участка от города Искитима до станции Евсино. Протяженность участка 10,7 км.

«Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» позволит обеспечить существующий трафик создав комфорт и безопасность движения туристическому потоку и увеличить количество перевезенных грузов», – прокомментировал министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский.

В целях обеспечения высокого уровня транзитного трафика и предотвращения перегрузки улично-дорожной сети Новосибирска, в Новосибирской области реализуются проекты строительства обходов и транзитов. Так, например, продолжается строительство Восточного обхода Новосибирска от села Гусиный брод до р.п. Кольцово общей протяженностью 20 км. Вместе с тем, завершается работа по проектированию следующего этапа протяженностью 15,8 км от р.п. Кольцово в сторону с. Морозово Искитимского района.

«Также с декабря 2023 года ведется проектировка Южного транзита г. Новосибирска, который свяжет федеральные дороги Р-254 «Иртыш» и Р-256 «Чуйский тракт» с помощью Бугринского моста», – прокомментировал министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский.