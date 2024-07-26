В Петербурге покупатели Eurospar отравились курицей-гриль

В Санкт-Петербурге семь человек отравились курицей-гриль.

Как сообщает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора, они купили ее в супермаркете Eurospar, после чего заразились сальмонеллезом.

Покупка была сделана по адресу: пр. Владимирский, д. 19, лит. А.

Специалисты ведомства нашли в супермаркете грубые нарушения, включая несоблюдение сроков годности, условий хранения и реализации продукции. Цех по изготовлению кулинарной продукции был временно закрыт. Проверка продолжается.

Кабмин России должен отменить мораторий на внеплановые проверки кафе, ресторанов, сервисов по производству и доставке еды. С соответствующим предложением к главе правительства РФ Михаилу Мишустину обратилась организация "Общественная потребительская инициатива".