26 Июля 2024
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Фото: Накануне.RU

В Петербурге покупатели Eurospar отравились курицей-гриль

В Санкт-Петербурге семь человек отравились курицей-гриль.

Как сообщает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора, они купили ее в супермаркете Eurospar, после чего заразились сальмонеллезом.

Покупка была сделана по адресу: пр. Владимирский, д. 19, лит. А.

Специалисты ведомства нашли в супермаркете грубые нарушения, включая несоблюдение сроков годности, условий хранения и реализации продукции. Цех по изготовлению кулинарной продукции был временно закрыт. Проверка продолжается.

Кабмин России должен отменить мораторий на внеплановые проверки кафе, ресторанов, сервисов по производству и доставке еды. С соответствующим предложением к главе правительства РФ Михаилу Мишустину обратилась организация "Общественная потребительская инициатива".

Теги: отравления, Eurospar, еда, сальмонеллез


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