Трамп напомнил Зеленскому, что РФ победила Наполеона и Гитлера

Бывший президент США Дональд Трамп заявил Fox News, что в телефонном разговоре с лидером Украины Владимиром Зеленским заявил ему о необходимости прекратить конфликт с Россией.

Политик напомнил, что РФ победила Наполеона и Гитлера. Трамп также указал, что американский лидер Джо Байден не должен был позволить конфликту произойти. "Шансы, что это случится, были нулевые, и за мои четыре года [во власти] этого и не произошло", — отметил экс-глава Белого дома.

Трамп неоднократно заявлял, что может урегулировать конфликт на Украине за один день, но остается неясным, как он будет добиваться мира.

В ходе дебатов с действующим президентом США Джо Байденом Трамп заявил, что условия прекращения огня, предложенные президентом России Владимиром Путиным, "неприемлемы". При этом Трамп постоянно критикует объемы помощи, которую США оказывают Украине.

На прошлой неделе Владимир Зеленский был в США и заявил, что "все ждут ноября" (президентских выборов в США – прим. ред.), включая Путина. По мнению президента Украины, Байден и Трамп "очень разные", но оба поддерживают демократию, и "Путин возненавидит из обоих".