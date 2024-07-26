26 Июля 2024
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Фото:челси

Ставки на спорт хотят приравнять к игре в казино

В Госдуме обсуждают возможность запретить рекламу денежных ставок на спортивные игры.

Букмекерские конторы афишируют навязчивые видеоролики, навязывают рекламу через Telegram, соцсети, почтовые рассылки и уличные билборды, что толкает граждан влезать в долги, а порой разоряться. Кроме того, от ставок развивается психологическая зависимость.

Группа депутатов в осеннюю сессию приступит к работе над проектом закона, запрещающим рекламу букмекерских контор. Парламентарии считают: запрет на рекламу тотализаторов даст такой же положительный эффект, как это было с курением и алкоголем.

Кроме того, обсуждается возможность отправить букмекеров в специальные игорные зоны вместе с казино, сообщают "Известия".

Кроме того, в Госдуму внесли проект закона, которым предлагается дать гражданам право устанавливать самозапрет на участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах, а также в казино и залах игровых автоматов.

Теги: ставки на спорт, казино


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Ранее 26.07.2024 01:53 Мск В Госдуму внесли законопроект о самозапрете на участие в азартных играх

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