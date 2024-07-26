Ставки на спорт хотят приравнять к игре в казино

В Госдуме обсуждают возможность запретить рекламу денежных ставок на спортивные игры.

Букмекерские конторы афишируют навязчивые видеоролики, навязывают рекламу через Telegram, соцсети, почтовые рассылки и уличные билборды, что толкает граждан влезать в долги, а порой разоряться. Кроме того, от ставок развивается психологическая зависимость.

Группа депутатов в осеннюю сессию приступит к работе над проектом закона, запрещающим рекламу букмекерских контор. Парламентарии считают: запрет на рекламу тотализаторов даст такой же положительный эффект, как это было с курением и алкоголем.

Кроме того, обсуждается возможность отправить букмекеров в специальные игорные зоны вместе с казино, сообщают "Известия".

Кроме того, в Госдуму внесли проект закона, которым предлагается дать гражданам право устанавливать самозапрет на участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах, а также в казино и залах игровых автоматов.