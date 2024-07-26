26 Июля 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Автодилеры просят отложить индексацию утильсбора на 2025 год

Ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) предложила Министерству промышленности и торговли перенести начало цикла индексации утилизационного сбора на 2025 год.

Об этом следует из письма РоАД на имя главы ведомства Антона Алиханова. В нем говорится, что до начала индексации утильсбора необходимо определить виды автомобилей, спецтехники и прицепов, которые в России не выпускаются, а также создать механизмы поддержки для автопрома.

Это позволит уточнить параметры его повышения и ввести меры господдержки рынка, сообщают "Ведомости".

Ранее в "АвтоВАЗе" предложили ввести долгосрочную шкалу индексации утильсбора. Вице-президент "АвтоВАЗа" Сергей Громак заявил, что речь идет не о том, что нужно "никого не пущать".

Теги: автомобили, утильсбор


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Ранее 06.06.2024 10:58 Мск В "АвтоВАЗе" предложили ввести долгосрочную шкалу индексации утильсбора

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