Автодилеры просят отложить индексацию утильсбора на 2025 год

Ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) предложила Министерству промышленности и торговли перенести начало цикла индексации утилизационного сбора на 2025 год.

Об этом следует из письма РоАД на имя главы ведомства Антона Алиханова. В нем говорится, что до начала индексации утильсбора необходимо определить виды автомобилей, спецтехники и прицепов, которые в России не выпускаются, а также создать механизмы поддержки для автопрома.

Это позволит уточнить параметры его повышения и ввести меры господдержки рынка, сообщают "Ведомости".

Ранее в "АвтоВАЗе" предложили ввести долгосрочную шкалу индексации утильсбора. Вице-президент "АвтоВАЗа" Сергей Громак заявил, что речь идет не о том, что нужно "никого не пущать".