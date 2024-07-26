У россиян начались сложности с получением ипотеки из-за рассрочки

Рассрочка на приобретение товаров, билетов или обучение может стать причиной отказа в одобрении ипотечного кредитования.

Отдельные участники рынка оформляют ее через микрофинансовые организации, из-за чего платежеспособный заемщик выглядит для банка менее привлекательным. Увеличились случаи, когда из-за рассрочки возникали трудности с оформлением ипотеки. Как заявила представитель Российской гильдии риелторов Юлия Максимович, клиенты сталкивались с многочисленными отказами по заявкам из-за большого числа рассрочек в кредитной истории, которые после проверки оказались микрозаймами.

Как заявил независимый эксперт Федор Сидоров, банки считают микрозаймы признаком финансовых трудностей заемщика, особенно если были просрочки по платежам, сообщают "Известия".

Напомним, по итогам первого полугодия 2024 года микрофинансовые организации России выставили на продажу рекордный объем долгов. Речь идет о сумме в 58,6 млрд руб.