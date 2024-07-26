Мораторий на проверки общепита будет частично снят

Роспотребнадзор сможет приходить с проверкой к предприятиям, которые не уведомили о начале своей деятельности.

В настоящее время это обязаны делать заведения общественного питания, предприятия по производству продуктов, торговые сети и так далее. Минэкономразвития разработало поправки в действующее регулирование, которые позволяют это осуществлять на практике. Речь идет о корректировке постановления правительства № 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля", сообщают "Известия".

Кабмин России должен отменить мораторий на внеплановые проверки кафе, ресторанов, сервисов по производству и доставке еды. С соответствующим предложением к главе правительства РФ Михаилу Мишустину обратилась организация "Общественная потребительская инициатива".