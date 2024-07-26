В Госдуму внесли законопроект о самозапрете на участие в азартных играх

В Госдуму внесли проект закона, которым предлагается дать гражданам право устанавливать самозапрет на участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах, а также в казино и залах игровых автоматов.

Если документ будет принят, организаторам азартных игр будет запрещено принимать у таких людей ставки или выдавать им обменные фишки. В противном случае им грозит штраф до 100 тыс. руб.

При этом заявление должно включать информацию о периоде, в течение которого будет действовать самозапрет: он не может быть меньше четырех месяцев, если человек направляет такое заявление в первый или во второй раз в течение года, или меньше 12 месяцев, если направляет его в третий раз.

В случае принятия законопроекта он может вступить в силу 1 сентября этого года, сообщает Forbes.