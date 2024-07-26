В МВД Дагестана заявили, что информация о забаррикадировавшихся в доме не правдива

В Каспийске по нескольким адресам прошли оперативно-следственные мероприятия.

Как заявили в МВД Дагестана, мирным горожанам ничего не грозит, общественный порядок не нарушен. Распространяемая в социальных сетях информация о забаррикадировавшихся в доме людях не соответствует действительности.

Известно, что оперативные мероприятия в многоэтажном доме в Каспийске завершились, эвакуированных ранее людей начали пускать в квартиры. Задержаны как минимум два человека, сообщает РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что в дагестанском Каспийске проходят специальные мероприятия.