В Кремле заявили, что Россия не уверена в реалистичности сигналов по переговорам по Украине

Москве не известно, насколько реалистичны сигналы о переговорах с Украиной.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в настоящее время никакой конкретики нет.

"Действует запрет для киевского режима на ведение каких-либо переговоров с нами. Никакой конкретики пока нет", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Так он ответил вопрос о том, получала ли Москва от каких-либо политических сил на Украине конкретные сигналы, свидетельствующие о готовности к компромиссам, сообщают "Известия".

Ранее Песков заявил, что в Кремле не видят реальной проблемы для возможных переговоров с Киевом в статусе Владимира Зеленского. У него уже истекли президентские полномочия, но новых выборов на Украине не было.