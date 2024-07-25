В Дагестане собираются установить монумент в память об участниках СВО

В Дагестане планируют установить памятник, посвященный защитникам Отечества - участникам специальной военной операции. Об этом на встрече с ветеранами и членами семей участников СВО сообщил лава республики Сергей Меликов.

"Основой этого памятника мы хотим сделать некую панораму, внутри которой сделать музей, где все наши погибшие, все живые, все наши герои найдут себя там в определенных символах", – передает слова Меликова РИА Новости.

Он отметил, что прообразом героя, которого собираются изобразить, станет Нурмагомед Гаджимагомедов - первый военнослужащий спецоперации, который был удостоен звания Героя России, хоть и посмертно. Сам же монумент будет символизировать всех бойцов. Венчать памятник будет Знамя Победы.