В "Ростехе" подтвердили кадровые перестановки в компании Red Wings

"Ростех" прокомментировал смену руководства в авиакомпании Red Wings. Сейчас вопрос находится в стадии оформления и точных сроков или фамилий, как минимум для общественности, пока нет.

"Вопросы смены генерального директора и назначения управляющей компании в Red Wings находятся в стадии оформления. Информация о конкретных физических и юридических лицах будет доведена позднее, после утверждения соответствующих корпоративных решений", - заявили в компании РИА Новости, попросив не обращать внимание на слухи.

Ранее в СМИ появилась информация, что новым гендиректором Red Wings может стать бывший топ-менеджер авиакомпании "Роскосмос", "Аэропортов регионов" и "Домодедово" Владимир Камынин.