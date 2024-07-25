"Зенит" продолжит сотрудничество с бразильским футболистом Дугласом Сантосом

ФК "Зенит" подписал новый контракт со своим защитником, бразильским футболистом Дугласом Сантосом. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

"Сине-бело-голубые объявляют о продлении соглашения с бразильским защитником. Новый контракт с игроком действует до конца кампании-2026/27 с возможностью продления еще на один сезон", - говорится в сообщении.

Напомним, что в составе петербургской команде Сантос находится с 2019 года. За это время он взял два Кубка России, четыре Суперкубка и пять раз выиграл в чемпионате страны.