В мэрии Екатеринбурга пообещали повышение зарплат сотрудникам "Гортранса"

Сотрудникам "Гортранса" в Екатеринбурге поднимут зарплаты. Как сообщает пресс-служба мэрии, в январе их средняя заработная плата составляла 43 тыс. рублей, а уже в октябре вырастет на 46,5%.

Для водителей это означает прибавку до 80 тыс. рублей, а для кондукторов - до 62 тыс. рублей. Помимо этого, сотрудники предприятия будут продолжать получать помощь в жилищной сфере. 15 работников уже получили жилье, а еще одного поддержали при оформлении ипотеки. В мэрии отметили, что для такой помощи достаточно обратиться в профсоюз.

Напомним, что транспортная реформа в уральской столице стартует на два месяца раньше - 1 августа. В первую очередь речь идет о переходе на брутто-контракты. При этом ранее власти также анонсировали увеличение зарплат сотрудникам "Гортранса" на 30%.