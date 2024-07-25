В Госдуме предупредили о замедлении работы YouTube до 40%

Россиян предупредили о возможном снижении скорости загрузки видео на YouTube до конца текущей недели до 40%. Об этом в своих соцсетях рассказал председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. По его словам, мера коснется только "десктопных" версий компьютеров и мобильную связь не затронет. К концу же следующей недели скорость загрузки снизится уже до 70%.

"Деградация" YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство. Не случайно для «приведения в чувство» YouTube выбран именно летний период, когда основная масса людей находится в отпусках и пользуется для выхода в интернет именно мобильными устройствами. Деградация Youtube их никак не коснется, зато сам ресурс воочию увидит, что от уговоров — государство перешло к конкретным шагам", — написал Хинштейн.

По его данным, "Ростелеком" уже фиксирует ухудшение качества загрузки видео, что якобы связано в том числе и "с наплевательством ресурса к своей корневой инфраструктуре". Хинштейн также заявил, что из-за антироссийской политики хостинг продолжает удалять каналы российских блогеров, журналистов и артистов, чья позиция отличается от западной точки зрения.

"Дальнейшая судьба YouTube в России зависит исключительно от него самого. Если администрация ресурса не изменит свою политику и не начнет соблюдать наши законы, ничего хорошего — его здесь не ждет. Тем более, что альтернативные площадки (Rutube, VK Видео) развиваются сейчас более, чем активно", — добавил Хинштейн.