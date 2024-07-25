Суд арестовал главу Военно-строительной компании Минобороны Белкова

Задержанный накануне глава Военно-строительной компании Министерства обороны России Андрей Белков арестован решением Тверского суда Москвы.

В базе суда сообщается, что Белкову вменяют ч.3 ст.285 УК РФ "Злоупотребление полномочиями"

Напомним, 46-летнего Белкова подозревают в злоупотреблении полномочиями при исполнении государственного оборонного заказа. Белков причастен к закупке томографа по завышенным ценам — за 121 млн руб., считает следствие. Претензии связаны с периодом, когда он возглавлял ФГУП "Главное военно-строительное управление (ВСУ) по специальным объектам" Накануне его пригласили в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве, после чего стало известно о задержании.