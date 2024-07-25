25 Июля 2024
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Образование Ивановская область
Фото: пресс-служба Ивановской областной думы

Смена «Юных парламентариев» стартовала в детском лагере Ивановской области

В детском лагере «Строитель» в Тейковском районе Ивановской области открылась профильная смена для одаренных детей «Юный парламентарий». В четверг, 25 июля с ее участниками встретилась председатель Ивановской областной Думы Марина Дмитриева.

(2024)|Фото: пресс-служба Ивановской областной думы

«За первую неделю смены ребята уже успели подружиться и найти себе занятия по душе. Скучать им не приходится – программа очень насыщенная! Мастер-классы, тренинги, разработка социальных проектов, встречи с лидерами общественных движений. Школьники изучают историю страны и культуру народов России, оттачивают лидерские и ораторские навыки, и, конечно, учатся работать сообща, в команде. Пожалуй, это одно из самых главных умений, которое пригодится им в жизни и в будущей профессии!» – отметила спикер регионального парламента.
В формате «Классной встречи» Марина Дмитриева рассказала молодым людям о своем профессиональном пути, о работе регионального парламента, особенностях законотворческого процесса и депутатской деятельности, ответила на их вопросы. Ребята интересовались, как найти свое призвание и добиться успеха, обсуждалась также проблема самореализации молодежи, ее участия в общественно-политической жизни региона.

В «Строитель» приехали школьники со всей Ивановской области: представители органов ученического самоуправления, детских общественных организаций, активисты «Движения Первых» – всего порядка 60 ребят. В течение 21 дня для школьников будут проходить интерактивные занятия по различным направлениям. Планируется, что каждый участник профильной смены выберет для себя специализацию: «Детский парламент», «Вожатское дело», «Журналистика», «Организаторы интересных дел».

(2024)|Фото: пресс-служба Ивановской областной думы

Также в рамках смены проходит ряд встреч с представителями государственной власти и общественных организаций, мастер-классы от активистов «Движения Первых» и волонтеров Победы.
Завершит профильную смену конференция «Советуемся вместе», на которой ребята представят предложения по организации совместной работы советников директоров школ по воспитанию с первичным отделением «Движения Первых».

Напомним, в общей сложности этим летом в санаторно-оздоровительных и загородных лагерях Ивановской области смогут отдохнуть 34 тысяч детей региона, состоятся 22 смены патриотической направленности.

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